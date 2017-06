Nieuws Waterplas Noordkasteel: "het mooiste stukje van Antwerpen"

Veel mensen in Antwerpen gaan dan verkoeling zoeken aan het Noordkasteel. Maar dat is een plaats waar je niet mag zwemmen. Toch gebeurt het vaak. Meer en meer zelfs. Vroeger was het domein van het Noordkasteel op warme zomerdagen trouwens een echte trekpleister voor Antwerpenaren die wilden zwemmen. En dat lijkt het nu, ondanks het verbod, opnieuw te worden.