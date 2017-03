Waterput uit 18de eeuw ontdekt in Boom

Ter hoogte van een bouwput op de hoek van de Blauwstraat en de Antwerpsestraat in Boom-centrum zijn de restanten van een oude waterput zichtbaar geworden. De waterput is uit rode baksteen opgebouwd.

De Blauwstraat is één van de oudste straten van Boom. Het is bovendien geweten dat er op de hoek van de Blauwstraat en de OLV-Straat een kapel/kerkje stond (de 1e kerk van Boom), dat zich in vogelvlucht nog geen 50m van de lokatie bevond.

Uit het eerste onderzoek van Onroerend Erfgoed blijkt dat de waterput omstreeks het jaar 1774 te dateren valt. De datering is gebaseerd op het feit dat op de Ferrariskaart (uit 1774) de zone als onbebouwd staat afgebeeld. De hoek van Antwerpsestraat en de Blauwstraat was in die tijd onbebouwd. Hierbij gaat het misschien om een waterput die door de gehele Boomse bevolking werd gebruikt.

Omstreeks het jaar 1800 kende de hoek Antwerpsestraat - Blauwstraat continu bebouwing. Het is dan ook uitgesloten dat de waterput uit de periode 1800 - 2017 stamt. Een waterput hebben in het midden van een woonhuis, lijkt immers uitgesloten.