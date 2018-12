De staking voor meer koopkracht en tegen de verhoging van de pensioenleeftijd is vandaag in heel wat sectoren voelbaar. Er wordt actie gevoerd in de haven, bij de voedingssector, in de handel en bij het schoonmaakpersoneel. Daar zeggen heel wat werknemers het moeilijk te hebben met de toenemende werkdruk. Aan de ingang van meubelgigant IKEA in Wilrijk bijvoorbeeld zette de vakbond een filterblokkade op.