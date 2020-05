In Kontich leiden de Coronamaatregelen dan weer tot wat heibel bij de lokale politici. Morgen komt de gemeenteraad daar gewoon samen zoals altijd. En da's niet naar de zin van de lokale Dorpslijst Sander. De leden van de oppositiepartij blijven thuis omdat het in deze coronatijden volgens hen veel beter en veiliger is om de gemeenteraad digitaal te organiseren. Volgens burgemeester Bart Seldeslachts kan de social distance in de raadszaal goed gerespecteerd worden. Publiek is morgen niet toegelaten, waardoor de raadsleden zich over de hele raadszaal kunnen verspreiden. Hij zegt wel dat er in mei getest zal worden of een digitale gemeenteraad organiseren in de toekomst misschien mogelijk is.