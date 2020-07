In Wuustwezel moet het personeel van het gemeentehuis mondmaskers dragen tijdens het werk. Toch vanaf een medewerker niet aan z'n eigen bureau zit, maar door de gangen stapt of burgers helpt. Een faire maatregel tegenover de rest van de bevolking, noemt burgemeester Dieter Wouters het. Hij pleit wel voor up-to-date cijfers van de besmettingen, want die krijgen gemeentes nu niet.