Nieuws We gaan Kerst in grotere groep vieren: "Mensen zullen met veel aan tafel zitten"

embed

Embed deze video Dimensies: 560x315 640x360 835x480 1280x720

We zullen de kerst thuis in grote groepen vieren. Dat merken ze bij de slagerijen. Want daar krijgen ze vooral grote bestellingen binnen. Van groepen tussen de 8 en de 15 personen. Vorig jaar waren dat door de bubbelverplichting veel kleinere groepen. Maar nu het mag, houden we ons dus ook niet in.