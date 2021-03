"We hebben allemaal een Messias in ons"

"Messias" zo heet het eerste album van Jaouad Alloul dat op 2 april uitkomt. Sinds zijn deelname aan "the voice van vlaanderen" heeft Jaouad een hele weg afgelegd, niet alleen als zanger maar ook als acteur, danser, ontwerper en activist. De rode draad door het album is de liefde in al haar vormen. Wie wil horen hoe dat live klinkt kan Jaouad op 4 juni aan het werk horen in de Roma, als de corona-maatregelen het toelaten uiteraard. Vandaag geeft hij in ieder geval al een voorsmaakje.