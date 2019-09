"We hebben een goeie band met elkaar"

Horeca Vlaanderen werkt aan een nieuw rapport over de nachteconomie in de Vlaamse steden. Dat zegt CEO Matthias De Caluwe vanochtend in Wakker op Zondag. Stadsbesturen zullen het rapport als handleiding kunnen gebruiken. Dat blijkt nodig te zijn omdat de nachtclubs het vandaag in de stad niet meer gemakkelijk hebben.