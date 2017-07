We hebben opvallend meer slotproblemen met onze wagen

Mobiliteitsclub VAB heeft een analyse gemaakt van de problemen waarvoor ze deze maand zoal is opgeroepen. Daar zitten enkele opmerkelijke conclusies bij:

- 50% meer slotproblemen: een zeer moeilijk op te lossen pechprobleem

VAB moest 50% vaker tussenbeide komen voor slotproblemen. Vaak zijn dit automobilisten die de auto op slot hebben gedaan terwijl de koffer of een deur nog open stond, en deze dan gesloten hebben terwijl de sleutels er nog in liggen. Bij andere gevallen kan dit gaan om deuren of koffers die niet meer opengaan of sluiten.

Een vervelende zaak voor de pechvogels, maar ook moeilijk op te lossen voor VAB-Reisbijstand. Want sleutels bevatten ook vaak een transponder (startonderbreker), waardoor deze niet zomaar te kopiëren is. Daarom wordt voor afgesloten auto’s met de sleutel er nog in altijd eerst geprobeerd om de reservesleutel vanuit België te halen of op te sturen. Pas als dat niet lukt, wordt een nieuwe sleutel aangevraagd. Maar dat is een lange procedure: een takelaar moet de auto naar een officiële merkdealer brengen en je hebt hiervoor het inschrijvingsbewijs en je identiteitskaart nodig. VAB raadt aan om deze documenten dus altijd uit je auto te halen.

Lukt het toch niet om een nieuwe sleutel aan te vragen, zal er een ruit moeten sneuvelen. Ramen die niet meer sluiten, zijn ook zo’n vervelend pechprobleem: deze moeten afgeplakt worden of worden in sommige gevallen vastgezet. Dit kan echter niet als het om de ruit van de chauffeur gaat, want bijvoorbeeld bij de péage in Frankrijk moet je het raam kunnen openen en sluiten.

Welke pechgevallen vallen onder slotproblemen?

Ruit gaat niet dicht

Sleutel achtergelaten in de wagen (soms ook in de kofferruimte)

Deur sluit niet

Kofferproblemen

Stuurslot blokkeert

Motorkap sluit niet

Tips van VAB:

Neem altijd je reservesleutel mee op vakantie en bewaar deze niet in de auto

Kopieer je identiteitskaart en het inschrijvingsbewijs van de auto





VAB merkte ook nog op dat het veel vaker (28%) moest tussenbeide komen voor autopech in Nederland. We trekken dus vaker naar onze Noorderburen.

Nog een vaststelling: steeds minder auto's beschikken over een volwaardig reservewiel. Op vakantie kan dat voor problemen zorgen. VAB-Reisbijstand had in juli 6% meer oproepen voor bandenpech. Slechts bij 14% van die gevallen bleek er een reservewiel aanwezig.

Slovenië en Kroatië blijken steeds populairder te worden als autobestemming, en dat was ook te merken op de VAB-Alarmcentrale: zij zijn bij de sterkste stijgers wat betreft pechgevallen. Ook wat betreft vakantiefiles is dit sterk te merken: voor de Karawankentunnel tussen Oostenrijk en Slovenië staan er deze zomer al elke zaterdag lange files en is een tijdverlies van 2 uur geen uitzondering.

De top-5 landen waar VAB-Reisbijstand tussenbeide kwam voor autopech:

Frankrijk: 41% van het aantal pechgevallen Nederland: 14% Duitsland: 9% Italië: 8% Spanje: 6%

De top-4 van de pechgevallen bij VAB-Reisbijstand:

Lekke band: 24% van het totaal aantal pechgevallen Motorproblemen: 23% Startproblemen en batterijproblemen: 14% Koppeling en versnelling: 5%

Spanje is wat betreft medische dossiers de sterkste stijger: +57% en ook met de auto is en blijft het een populaire bestemming: +16% pechgevallen.

De top-5 van de landen waar we medische problemen hadden: