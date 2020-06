We kijken uit om een pintje op een terrasje te drinken en maken opnieuw reisplannen

Op 8 juni heropenen de horecazaken in ons land. Veel mensen zien zichzelf wel een terrasje meepikken, maar zowat driekwart van de deelnemers aan de Grote Coronastudie van UAntwerpen is niet van plan in juni reeds binnen in een café iets te drinken. Reisplannen maken we zeker, zowel voor binnen- als buitenland.

Dinsdag 2 juni liep de twaalfde golf van de Grote Coronastudie. Die bevraging wordt georganiseerd door de Universiteit Antwerpen, met de medewerking van UHasselt, KU Leuven en de ULB. Het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek (FWO) zorgt voor een financieel steuntje in de rug. 60 500 mensen namen deel deze week. Dat zijn er 10 000 meer dan vorige week, wat bewijst dat de bevraging ook in de ‘nadagen’ van de epidemie bijzonder relevant blijft.

Deze week polsten de wetenschappers onder meer naar de reisplannen van de Belgen, en ook over het heropenen van de horeca kregen de respondenten enkele vragen voorgeschoteld.

Reisplannen:

Heel wat mensen plannen deze zomer – ondanks de omstandigheden – toch een buitenlandse trip. Hoe jonger de mensen zijn, hoe meer ze naar het buitenland trekken: 40% van de 18- tot 35-jarigen zegt de grens over de trekken, bij de 36- tot 65-jarigen is dat 35%. Bij de 66+-ers zegt vier op tien geen reisplannen te koesteren.

Bij de groep die naar het buitenland trekt, is Frankrijk veruit de populairste bestemming voor de hoofdvakantie: 33% zegt naar onze zuiderburen te trekken. Spanje (12%), Nederland (9%), Duitsland en Italië (7%) vervolledigen de top-vijf.

Iets meer dan een op de tien vakantiegangers kiest in juli en augustus voor de Belgische kust. De Ardennen en ‘elders in België’ mogen zowat 8% van de reizigers verwelkomen.

De auto is veruit het populairste transportmiddelvolgens de respondenten: 66% kiest voor de wagen om op vakantie te gaan. 18% zegt met het vliegtuig te gaan, 4% wil eropuit trekken met de mobilhome.

De horeca:

Als de cafés en de restaurants opnieuw openen op 8 juni, lijkt het nog niet meteen een stormloop te worden. Ongeveer driekwart van de deelnemers meldt in juni nog niet binnen te gaan in een café. Voor de coronacrisis deed minder dan 40% dat niet. Voor brasseries geldt een gelijkaardige verhouding: om en bij de 70% tegenover minder dan 30% voorheen.

Opvallend, maar natuurlijk niet onlogisch: een terrasje meepikken zien veel mensen wel zitten. De deelnemers geven aan dat slechts een tikkeltje minder te doen dan in pre-coronatijden.

Andere interessante resultaten:

De voorbije weken zochten steeds meer mensen opnieuw fysiek contact buiten het huishouden. De opvallendste sprong ligt tussen de bevragingen van 5 en 12 mei: sinds 10 mei was het dan ook mogelijk om een bubbel met vier te vormen. De Grote Coronastudie toont aan dat studenten en horecapersoneel het vaakst hun fysiek contact hervatten. Gepensioneerden blijven afstand bewaren.

De wetenschappers vroegen deze week ook aan de deelnemers of ze in het kader van een eventuele contact tracing de gegevens van hun contacten zouden kunnen bezorgen. Mannen blijken hun contacten minder te kennen. Ook leeftijd speelt een rol: hoe ouder de respondent, hoe minder contactgegevens hij/zij zou kunnen doorgeven. Opvallend is ook dat we consistent een lagere bereidwilligheid om contactinformatie te delen zien bij mensen die het financieel moeilijk hebben.

(bericht UAntwerpen - foto Pixabay)