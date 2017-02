Politie, vrienden en familie zijn op zoek naar Jens Geeraerts. Een Antwerpenaar van 23. Hij is sinds woensdag vermist. Hij werd het laatst gezien in de studentenbuurt in Antwerpen. Daar ging hij van dinsdag op woensdagnacht nog geld afhalen. Jens is een fervent supporter van voetbalclub Antwerp, en ook de neef van voormalig Antwerp-manager Carl Geeraerts.