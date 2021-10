Het schooljaar is nog maar een goeie week bezig en er zitten al opnieuw leerlingen thuis in quarantaine. Dat is onder meer het geval in de Parkschool in Mortsel. Daar zit een volledig klas uit het zesde leerjaar thuis nadat er vijf besmettingen waren. Vorig schooljaar werd de school ook al eens getroffen door het coronavirus. Toen bleef de hele school dicht. Nu gaat het dus om één klas. Dat is ook het geval bij Sint-Rita in Kontich. In het eerste jaar van het secundair onderwijs moeten de leerlingen van één klas verplicht thuisblijven. Zij krijgen afstandsonderwijs. Volgens de directie loopt dat goed. Meer daarover in ons avondnieuws. De quarantaineregels op scholen zijn dit schooljaar dan wel versoepeld, toch duiken dus al de eerste gevallen op waarbij een volledige klas in quarantaine moet. En dat beleid stuit toch veel ouders tegen de borst.