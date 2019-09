"We moeten de auto thuis laten. Geef dan een alternatief!"

Cruiseschepen zullen binnenkort niet meer gratis aanmeren in Antwerpen aan de nieuwe cruiseterminal aan het Steen. De voorbije maanden was er heel wat discussie over de uitstoot van cruiseschepen. Die zijn heel vervuilend, maar mogen wel gewoon aan de Scheldekaaien aanmeren, terwijl er nochtans een lage emissiezone in de stad is. Het stadsbestuur wil met een nieuw reglement ervoor zorgen dat er vooral propere cruiseschepen naar Antwerpen komen. Vanaf de cruiseterminal klaar is, zullen ze moeten betalen. Maar minder vervuilende schepen kunnen korting krijgen.