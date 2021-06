Het openbaar ministerie heeft maandag 7 jaar cel gevorderd voor een 22-jarige man uit Mortsel, die vervolgd wordt voor poging tot moord. Hij had vorig jaar een 21-jarige jongeman neergestoken in Boechout, omdat die iets met zijn vriendin had gehad en erover zou hebben opgeschept. Zijn advocaat betwistte de intentie tot doden. 'Hij wilde alleen maar verhaal halen.' De beklaagde was op 18 mei 2020 samen met een vriend naar de woning van het slachtoffer aan de Smalleweg in Boechout getrokken. Ze belden rond 21.30 uur aan en vertelden de zus van het slachtoffer dat ze een pakje voor haar broer kwamen afleveren. Toen het slachtoffer in de deuropening verscheen, gaf de beklaagde hem twee messteken in de buik. Ze vluchtten weg, maar werden kort daarna gearresteerd aan een tramterminus in de buurt. Het slachtoffer liep levensbedreigende verwondingen op en werd met spoed geopereerd in het UZA in Edegem. Hij overleefde de mesaanval, maar kampt nog altijd met psychische klachten waarvoor hij al werd opgenomen. De procureur vond de intentie tot doden bewezen gelet op de locatie van de messteken. De voorbedachtheid bleek dan weer uit het meegebrachte mes naar de confrontatie.De verdediging stelde dat ontrouw niet aan de basis van het incident lag, wel het feit dat het slachtoffer ermee zou hebben uitgepakt naar derden, waardoor de beklaagde getreiterd werd en zich vernederd voelde. 'Hij wilde verhaal halen, maar had schrik en nam het mes mee. Het was niet zijn bedoeling om hem te doden. Hij dacht wel dat er gevochten zou worden en daarom had hij zijn vriend meegevraagd. Ze waren allebei onder invloed van Xanax. Mijn cliënt neemt die medicatie nadat hij het slachtoffer werd van een home invasion', pleitte meester Ergün Top. Het slachtoffer zou als eerste hebben uitgehaald, waarna Robin V.O. in een paniekreactie gestoken had. De verdediging vroeg een herkwalificatie naar slagen en verwondingen en pleitte voor een straf met probatie-uitstel. 'Het is erg dat het zo gelopen is. Ik zal er alles aan doen om het slachtoffer te vergoeden', stelde de beklaagde. Vonnis op 28 juni.