"We moeten meer activiteiten organiseren om mensen van verschillende werelden bij elkaar te brengen"

Studenten aan de Universiteit Antwerpen zullen vanaf volgend academiejaar het nieuwe vak 'Klimaatverandering' kunnen studeren. Het is een keuzevak. Elke tweede of derdejaars bachelorstudent uit elke richting zal zich er dus voor kunnen inschrijven. "Klimaatverandering is een van de belangrijkste uitdagingen van de komende generaties" zegt Sara Vicca van UAntwerpen.Meer in het #atvnieuws van 12u30 (Met ook een gesprek met weerman Marc Van den Broeck)