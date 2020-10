De coronacijfers blijven stijgen. Gemiddeld komen er nu elke dag meer dan 2100 besmettingen bij, en er waren de afgelopen week zelfs enkele pieken tot 3.000 nieuwe besmettingen. Ook in de ziekenhuizen wordt het drukker, met elke dag 77 nieuwe opnames. In totaal liggen er nu 866 mensen in het ziekenhuis, waarvan zo'n 190 op intensieve zorgen. Ook het aantal coronadoden stijgt, naar 9 per dag.