Het aantal besmettingen met covid-19 is de voorbije week lichtjes gestegen. Gezondheidsinstituut Sciensano spreekt over een stijgende trend. In Antwerpen-stad waren er de voorbije week 59 nieuwe gevallen. Eén daarvan was een leerling uit de tweede graad van het Stedelijk Lyceum Pestalozzi op het Kiel in Antwerpen. De school vernam dat nieuws gisteren en ondernam meteen actie. Alle leerlingen die met de student in contact zijn gekomen, zijn ingelicht. Het gevaar voor de omgeving is ook eerder beperkt. De jongeren hoefden sowieso al niet meer naar school te komen, omdat hun examens achter de rug zijn en de rapporten dit jaar digitaal bezorgd worden.