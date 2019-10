Volgens Koen Kennis is ht duidelijk dat de modal shift is ingezet. De mobiliteitsbevraging van 2019 (AMON) toont alvast een positieve trend richting duurzame mobiliteitsoplossingen. In 2019 gebeurt 40,7% van alle woon-werkverplaatsingen met de auto, wat een daling is van bijna 7% ten opzichte van 2017. Dit voor een groot deel ten voordele van de (elektrische) fiets, die stijgt namelijk met 6,5% (van 28,7% naar 35,2%). Gebruik van openbaar vervoer daalt lichtjes.