"We weten na 20 jaar nog altijd niet wat de oorzaak was" (VIDEO)

De legionellabesmetting in Gent doet veel mensen terug denken aan een gelijkaardig voorval in Kapellen 20 jaar geleden. Daar stierven toen 5 mensen aan de legionellabacterie. Ook in Gent is al één persoon gestorven. In Kapellen raakten in 1999 tientallen mensen besmet na een bezoek aan de Handelsbeurs. Eén van hen was Johnny uit Ekeren. De oorzaak was toen waarschijnlijk een bubbelbad. Maar nu 20 jaar later heeft Johnny nog altijd geen officieel antwoord daarover gekregen.