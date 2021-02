Het begon vandaag met een langverwachte inkomende transfer bij Antwerp. Doelman Ortwin De Wolf komt over van Eupen. Hij wordt gehuurd tot het einde van het seizoen. De Wolf is vooral gehaald als vervanger voor de geblesseerde Jean Butez. Beiranvand blijkt voorlopig nog redelijk wisselvallig. Ook Aleksandar Vukotic van Waasland-Beveren zakte vandaag af naar de Bosuil. Het leek erop dat de verdediger een contract zou gaan tekenen, maar er kwam uiteindelijk géén akkoord. Vukotic blijft bij Waasland-Beveren. Omgekeerd is er wel beweging. Antwerp stalt Louis Verstraete tot het einde van het seizoen op de Freethiel. Waasland-Beveren bedong ook een aankoopoptie. Ook Junior Pius verlaat Antwerp. Hij wordt verhuurd aan Sint-Truiden. De Kanaries bedongen ook een aankoopoptie. Nog niét meteen weg, maar wel aan het einde van het seizoen is Simen Juklerod. De bij de fans populaire linksachter is einde contract aan het einde van het seizoen. Hij verhuist dan transfervrij en dus gratis naar Racing Genk. Christian Benavente zal niet meer in Antwerp-tenue te zien zijn. Benavente werd gehuurd van het Egyptische Pryamids. Maar bij The Great Old kon hij zich nooit echt doorzetten. Onder nieuwe coach Vercauteren verdween hij helemaal van het voorplan. De huurovereenkomst werd beëindigd en Benavente trekt terug naar de oude stal in Charleroi. Iemand anders die terugkeert naar de oude stal, op de Bosuil dan, is Jonathan Bolingi. Die zat op huurbasis in Turkije bij Ankaragücü. Maar die overeenkomst werd stopgezet. Bolingoli keert dus terug naar Deurne. Een nieuwkomer, vlak voor het verstrijken van Deadline Day, is Maxime Le Marchand. Een 31-jarige Franse verdediger. Hij wordt gehuurd van Fulham, zonder aankoopoptie. Aan inkomende zijde was er ook nog sprake van Fashion Sakala. De Zambiaanse aanvaller die goed op dreef is bij Oostende, maar hij blijft gewoon waar hij is. Dat geldt ook voor Guy Mbenza. Ook hij zit vastgeroest op de bank, maar hij mocht niet naar Frankrijk vertrekken van het bestuur. En wat dan met Didier Lamkel Ze? De Kameroener, uitgespuwd door een deel van het publiek en ook niet bepaald geliefd bij heel wat medespelers. Wel, er kwam geen nieuws. Lamkel Ze blijft dus gewoon op de Bosuil. Benieuwd wat dat nog geeft met de harde kern.