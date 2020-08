Binnen exact drie weken start een nieuw schooljaar, maar toch is het voor directies, leerkrachten en leerlingen en hun ouders nog niet duidelijk of de schoolpoorten wel open zullen gaan. Vooral in het secundair onderwijs is daar nog twijfel over. De directies van het katholiek onderwijs in Antwerpen vragen alvast om jongeren toch op de schoolbanken toe te laten, dat is namelijk van groot belang voor hun ontwikkeling, luidt het.