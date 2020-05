18 mei. Die datum zal in kamers in woonzorgcentra aangekruist staan op de kalender. Vanaf dan mogen we opnieuw op bezoek in het rusthuis. Al zal je dan wel heel wat regels moeten volgen. Zo zal je bij het Zorgbedrijf eerst een afspraak moeten maken, en een bezoek op de kamer zit er ook niet meteen in.