We willen liefst weer met meerdere mensen kunnen afspreken

Als de Belgen mochten kiezen, willen ze als eerste versoepeling liefst de mogelijkheid met meer mensen te kunnen afspreken. Ook naar een terrasje doen wordt massaal uitgekeken. Dat en veel meer komt naar voor uit een analyse van de 31ste Grote Coronastudie.

Met meer dan 31 000 waren ze afgelopen dinsdag, de deelnemers aan de 31ste golf van de Grote Coronastudie. Dat zijn zowat 10 000 deelnemers meer dan twee weken geleden. “Bovendien was het voor 10% van de respondenten de eerste keer dat ze de bevraging invulden”, weet Koen Pepermans, sociaal wetenschapper op UAntwerpen. “De coronacrisis sleept nu bijna een jaar aan, maar ook nu nog is het bijzonder interessant om via deze enquête te achterhalen hoe de Belgen denken over de coronacrisis in al haar aspecten.”

De Grote Coronastudie, een initiatief van UAntwerpen, met medewerking van UHasselt, KU Leuven, ULB en een financieel duwtje van het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek (FWO), legt heel wat vragen al van bij het uitbreken van de crisis voor aan de deelnemers, maar per editie worden er ook enkele specifieke klemtonen gelegd. Zo waren er deze week enkele vragen over de mogelijke versoepelingen.



Vrienden ontmoeten en terrasje doen

Met meer mensen kunnen afspreken (binnen of buiten) wordt het vaakst als eerste geantwoord wanneer mensen de vraag krijgen welke activiteit ze het eerst willen hervatten. Elke deelnemer mocht maximaal vijf activiteiten aanvinken. De top 5, waarbij de percentages verwijzen naar het aantal deelnemers dat de activiteit in hun top 5 zet:

1. Een terrasje doen op café of restaurant: 71%

2. Bezoek van meer dan één persoon binnen: 65%

3. Met meer dan vier mensen afspreken buiten: 58%

4. Reizen en uitstappen maken naar het buitenland: 40%

5. Binnen op restaurant kunnen gaan: 39%