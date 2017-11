Ondernemersorgansiatie Unizo wil dat er een solidariteitsfonds komt, voor handelaars die in financiƫle problemen komen door grote wegenwerken. Als een bouwwerf niet tijdig klaar raakt, moeten aannemers verplicht een boete betalen aan de opdrachtgever. Unizo Antwerpen pleit er voor dat een deel van dat geld alvast in een fonds terecht komt. Om de handelaars in de directe omgeving financieel te steunen, en er voor te zorgen dat ze niet failliet gaan.