Ludo Van Campenhout stopt in oktober van volgend jaar als schepen van de stad Antwerpen. Dat heeft de N-VA-politicus zelf laten weten aan het bestuur van zijn partij. Van Campenhout was de voorbije weken opnieuw opgenomen voor de behandeling van zijn alcoholverslaving. De sportschepen wil in schoonheid afscheid nemen, na de eerste vernieuwde marathon in de stad.