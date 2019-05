Een Kalmthoutse slagerij is overladen met medailles op een internationale vakwedstrijd in Frankfurt.Drie jaar geleden haalde slagerij Bernaerts al eens ons nieuws toen ze 8 medailles had gewonnen op dezelfde voedingsbeurs. Maar nu doet ze nog beter met liefst 17 medailles. Die prijzen kregen ze onder meer voor hun ham en hun worst. Bij de Kalmthoutse slagerij zijn ze maar wat fier op hun resultaten.