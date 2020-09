Nieuws We zien de natuur in onze eigen gemeente achteruitgaan

embed

Embed deze video Dimensies: 560x315 640x360 835x480 1280x720

We zien de natuur in onze eigen gemeente achteruitgaan. Dat blijkt uit de grootschalige natuurenquête van de Universiteit Antwerpen. Met het project ‘nature or not’ wil de universiteit achterhalen hoe de bevolking de natuur in hun gemeente ervaart.