De resultaten van de Federale, Vlaamse en Europese verkiezingen van vandaag zijn nog niet volledig bekend. Maar Vlaams Belang is wel al zeker dé grote overwinnaar van deze verkiezingen. De partij van voorzitter Tom Van Grieken gaat er in het hele land fors op vooruit. Ook in onze regio is er overal winst voor Vlaams Belang.