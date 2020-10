Antwerp heeft zondagnamiddag op de negende speeldag in de Jupiler Pro League met 1-3 gewonnen op het veld van Zulte Waregem. Na een vroeg doelpunt van Jean-Luc Dompé moest The Great Old nochtans met 1-0 achterstand gaan rusten in het Guldensporenstadion, maar in de tweede helft werd de scheve situatie nog helemaal rechtgezet. Eerst zorgde aanvoerder Faris Haroun net voor het uur voor de gelijkmaker, even later bracht Martin Hongla de bezoekers op voorsprong. Diep in de toegevoegde tijd zorgde de ingevallen Cristian Benavente nog voor de 1-3, zijn eerste treffer voor zijn nieuwe werkgever. Voor Antwerp is het de vijfde zege van het seizoen, de derde op rij. Met zeventien punten wippen ze weer over Cercle Brugge naar de vijfde plaats in de stand. Antwerp staat op één puntje van aartsrivaal Beerschot. En jawel, volgende week staat de derby op het programma. Foto Belga