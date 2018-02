Bij het opvangcentrum voor vogels en wilde dieren in Brasschaat zijn de afgelopen dagen al drie jonge haasjes binnen gebracht. Dat is opmerkelijk, want de hazen zijn er net iets te vroeg bij. De paartijd loopt van januari tot juli, de natuur is een beetje in de war door het warmer weer. De dierenartsen raden het af om de jonge diertjes aan te raken of mee te pakken, want meestal is mama haas niet ver af.