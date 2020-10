Bij de laatste coronatesten van Beerschotspelers, -trainers en -medewerkers zijn 2 stalen positief. Het is niet de eerste keer dat er bij de Kielse club positieve tests worden afgelegd. Beerschot volgt het strenge protocol van de Pro League nauwgezet op en heeft de voorgeschreven procedure in gang gezet. De 2 besmette personen zijn meteen in quarantaine gegaan. Uit respect voor hen en hun privacy geeft de club niet vrij om wie het gaat. Alle andere medewerkers, trainers en spelers testten Covid-negatief. Naast de 2 nieuwe besmette personen is niemand meer in quarantaine. Beerschot speelt vanmiddag op het veld van AA Gent. Foto Belga