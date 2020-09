Wedstrijden FT Antwerpen uitgesteld door gebrek aan ventilatie

De eerste zaalvoetbalwedstrijden van Futsal Topsport Antwerpen in de sporthal Het Rooi worden uitgesteld. Reden daarvoor is een gebrek aan ventilatie in de zaal. In coronatijden is die ventilatie van cruciaal belang om een mogelijke besmettingshaard tegen te gaan.

De stad Antwerpen heeft aan het bestuur van FT Antwerpen laten weten dat de eerstvolgende wedstrijden, op 11 en 18 september, niet kunnen doorgaan en verplaatst moeten worden. "Afgelopen zomermaand augustus hebben wij de 3 ventilatiesokken van de luchtgroepen van de grote zaal van de sporthal Het Rooi laten reinigen. Deze werden zopas door de firma terug opgehangen in de zaal. De firma die deze moest komen aansluiten, kan de aansluitingswerken wegens coronaperikelen niet tijdig uitvoeren", liet de stad Antwerpen via mail weten aan de zaalvoetbalclub.

'Daar er momenteel geen ventilatie in de zaal mogelijk is, en iedereen verplicht op de tribune zijn mondmasker moet dragen (ook de spelers, scheidsrechters, trainers, afgevaardigden moeten deze tot aan het begin van de wedstrijd dragen) kunnen wij wegens gezondheids- en veiligheidsredenen de competitiewedstrijden van Futsal Topsport Antwerpen die werden gepland voor vrijdag 11 en vrijdag 18 september 2020 onmogelijk laten doorgaan", aldus nog de stad.

(Archiefbeeld: © Belga)