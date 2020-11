Week van de Smaak gaat online door

De veertiende editie van de Week van de Smaak zal er door de geldende coronamaatregelen anders uitzien dan andere jaren. Het tiendaags evenement rond smaak en eetcultuur moest heel wat activiteiten annuleren, maar kon toch een programma uitwerken met online workshops, proefmomenten en webinars.

Tussen 12 en 22 november gaat de jaarlijkse Week van de Smaak door, een initiatief van de vzw Vol-au-Vent waarbij organisaties, verenigingen en bedrijven activiteiten organiseren rond een culinair thema. De editie van 2020 staat in het teken van 'de Smaak van Geluk': het beleven van geluksmomenten met je dierbaren.

Coronaveilige bierproeverij

Veel organisaties hadden evenementen geregistreerd die door de coronamaatregelen niet kunnen doorgaan. Toch staan er nog steeds activiteiten gepland, vooral in online vorm. Zo organiseert kwb Borsbeek een coronaveilige bierproeverij, waarbij deelnemers hun pakket veilig kunnen afhalen en vervolgens van thuis uit kunnen volgen met een biersommelier. Ook elders kunnen culinaire pakketten besteld worden of online workshops gevolgd worden. 'We hebben in deze moeilijke periode getwijfeld of we moesten doorzetten met Week van de Smaak', zegt voorzitter van Vol-au-Vent Luc Martens. 'Maar het is nog steeds zinvol om samen te genieten. Niet op restaurant, maar thuis in onze eigen bubbel.'

Fotowedstrijd

Tijdens de Week van de Smaak loopt er ook een fotowedstrijd, waarbij mensen worden aangemoedigd om op sociale media een foto te plaatsen van een 'geluksmomentje' rond smaak. Deelnemers maken kans op een pakket met streekproducten.

(foto Pixabay)