Weekend van 1 april Singel afgesloten tussen Posthofbrug en Borsbeekbrug

Van vrijdag 31 maart 20 uur tot zondag 2 april 20 uur is de Singel afgesloten voor alle verkeer tussen de Posthofbrug en de Borsbeekbrug. Dat weekend hijst een grote kraan de nieuwe fietsbrug over de Singel. De brug is een onderdeel van de F1, de fietsostrade die langs de spoorweg van Antwerpen naar Mechelen loopt.



Op de terreinen van aannemer Mols is de fietsbrug gemonteerd tot 2 grote stukken. Op vrijdagavond 31 maart brengen vrachtwagens die 2 brugonderdelen naar Berchem. Op zaterdag 1 april hijst een grote kraan ze op hun plek. Dat is langs de spoorweg aan het station van Berchem, over de Singel. Iedereen is welkom om dit huzarenstuk op de voet te volgen. Het interessantste moment, het hijsen van de brugonderdelen, gebeurt op zaterdag 1 april vermoedelijk vanaf 12 uur. Om veiligheidsredenen verzamelen we op de uitkijkplek op de hoek van de Singel en de Posthofbrug. De provincie Antwerpen, de Vlaamse overheid en de stad Antwerpen trakteren de aanwezigen tussen 13 en 15 uur op een kop soep.

Verkeershinder

Van vrijdagavond 31 maart 20 uur tot zondag 2 april 20 uur is de Singel afgesloten voor alle verkeer tussen de Posthofbrug en de Borsbeekbrug. Je volgt er de aangegeven omleiding. Het buitenste treinspoor is op zaterdag 1 april buiten gebruik. De hinder voor de treinreizigers is beperkt tot spoorwijzigingen. Belangrijk om weten is dat het weer een cruciale factor is. Slecht weer kan de veiligheid tijdens de werken in gevaar brengen. Op vrijdag 31 maart bepalen de weersvoorspellingen of de werken doorgaan. Surf naar de Facebookpagina Antwerpen Fietsprovincie voor de laatste update.