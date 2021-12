Nieuws Weekend vol kerstshoppers in Antwerpse binnenstad: "Files tot op de Leien, dat is toch een beetje raar"

Ondanks het regenweer zakten massaal veel kerstshoppers af naar de Antwerpse binnenstad. Op en rond de Meir wordt elke zondag van de maand een koopzondag gehouden. Ook gisteren was het al over de koppen lopen, vooral met Nederlanders die naar de stad toestromen. De handelaars zitten met een dubbel gevoel. Want dat het verkeer in de stad helemaal dichtslibt, zoals gisteren, is niet de bedoeling.