Weekgemiddelde stijgt naar 604 besmettingen per dag

In de periode van 2 tot 8 augustus raakten gemiddeld 604,1 mensen per dag besmet met COVID-19. Het gaat om een stijging met 12 procent ten opzichte van de voorgaande zeven dagen.

De ziekenhuisopnames stegen met 21 procent naar een gemiddelde van 27,4 opnames per dag tussen 2 en 8 augustus. In diezelfde periode overleden gemiddeld elke dag 3,7 coronapatiënten, een toename met 63 procent op weekbasis. Dinsdag werden nog 307 bedden (-5) ingenomen door COVID-19-patiënten. Van hen lagen er 77 (+4) op intensieve zorgen, 38 mensen (-4) werden beademd. In totaal testten in ons land sinds het begin van de pandemie al 75.008 mensen positief op COVID-19, 388 meer dan dinsdag. Zo'n 9.885 zieken bezweken in België aan de gevolgen van het longvirus.

(bron : Sciensano)