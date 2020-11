Op Spoor Oost is vanochtend het vernieuwde corona-testdorp in gebruik genomen. Naast het vroegere testdorp is nu een verwarmde tent van duizend vierkante meter opgetrokken, waar verplegers en bezoekers beter beschut zijn tegen het winterweer. Er is genoeg ruimte om duizend testen per dag af te kunnen nemen, maar het wintertestdorp wordt momenteel onderbenut.