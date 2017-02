Weer verhoogde stofuitstoot bij Umicore

Er is opnieuw een verhoogde stofuitstoot geweest bij de lood-raffinaderij van Umicore in Hoboken. Maar volgens het bedrijf had dat geen gevolgen voor de wijk Moretusburg vlakbij.





Twee weken geleden raakte bekend dat bij kinderen in die buurt een verhoogde concentratie aan lood in het bloed gemeten was. Na een verhoogde uitstoot van loodwolken. Bij Hannah waren de waarden in haar bloed zeven keer hoger dan de norm. Met gezondheidsrisico's tot gevolg. Umicore onderzoekt nu de oorzaak van het nieuwe incident. Maar het benadrukt dat de stofwaarden in de wijk niet verhoogd zijn.