Weerspannige man verwondt twee ambulanciers in Antwerpen

In Antwerpen zijn gisteravond twee ambulanciers gewond geraakt toen ze werden aangevallen door een weerspannige man. Ook twee agenten deelden in de klappen, maar zij raakten niet gewond.

De feiten speelden zich gisteravond omstreeks 20 uur af aan het Frans Van Hombeeckplein in het Antwerpse district Berchem. Een 34-jarige man die duidelijk onder invloed van verdovende middelen was, werd niet meer geschikt geacht om te rijden en moest worden gekalmeerd. De man ging nog wel met de ambulanciers mee naar de ziekenwagen, maar toen ze hem op een brancard legden en hem wilden behandelen, begon hij zich pas echt agressief te gedragen. 'De man sloeg en schopte in het rond naar het medisch personeel', zegt woordvoerder Willem Migom van de lokale politie. 'Uiteindelijk kon de man toch naar het ziekenhuis worden gebracht. Daar bleek ook dat het betrokken medisch personeel inderdaad verwondingen had opgelopen. De twee slachtoffers zijn vijf dagen arbeidsongeschikt. De verdachte zal later worden verhoord.'In de wagen van de man werd een leeg omhulsel gevonden waar mogelijk verdovende middelen in zaten.