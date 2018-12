Weerstand binnen sp.a tegen samenwerking met N-VA in Antwerpen groeit

Nu Philippe De Backer van Open Vld minister is, wordt hij geen schepen in Antwerpen. Hij gaat wel zetelen als gemeenteraadslid, maar het is Claude Marinower die schepen zal blijven voor de liberalen. De Backer blijft ondertussen wel als kopman de onderhandelingen voor een nieuwe coalitie in Antwerpen voeren. En daarop hebben de perikelen tussen N-VA en Open Vld op nationaal niveau geen invloed, volgens de nieuwbakken minister.