Nieuws Wees voorzichtig met vuur

De temperatuur in Antwerpen klom vanmiddag boven de dertig graden. Het KMI verwacht deze week een hittegolf. Drie dagen dus warmer dan dertig graden. En dat gaat gepaard met aanhoudende droogte. De stad waarschuwt er dan ook voor om bedachtzaam om te springen met de BBQ's. Zodat er geen brand kan ontstaan in de buurt van de openbare picknickplekken. Ondanks de droogte blijven de Antwerpse parken wel open. Omdat het net plaatsen zijn waar de Antwerpenaar nu verkoeling vindt en die zijn schaars in de stad.