Een gat van één meter op tien centimeter heeft deze ochtend voor heel wat verkeersellende gezorgd op de E17 in de richting van Antwerpen. De put lag in Zwijndrecht, vlakbij de Oosterweelwerken. In volle ochtendspits stond er anderhalf uur file.