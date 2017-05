Wegdek Londenbrug morgenavond ingevaren

Morgenavond wordt het wegdek van de nieuwe Londenbrug ingevaren. Het wegdek is het laatste onderdeel van de brug dat nog ter plaatse moest komen. Daarmee zijn alle onderdelen er en kan het aansluiten en afstellen van de brug beginnen.

Het wegdek is het sluitstuk van de nieuwe Londenbrug. Eerder deze maand werden de hameistijlen en de priembalken al geïnstalleerd. Het brugdek wordt op een ponton vanuit Gent naar het Eilandje gevaren en weegt meer dan 300 ton. Morgenavond rond 21.30 uur uur komt het de Kattendijksluis binnengevaren. Rond middernacht komt het ponton aan de Londenbrug aan. Woensdagochtend start de zogenoemde afvijzeloperatie. Dan legt de aannemer het brugdek op de juiste hoogte. Omdat het brugdek over de Kattendijksluis en de controletoren van de Londenbrug moet geraken, wordt het binnengevaren op 10 meter hoogte.

Als alles volgens planning verloopt, zijn de werken zaterdagochtend klaar. Zo kan de aannemer in juni starten met het aansluiten van de vijzels van de brug. Dat is het mechanisme dat de brug in gang zet. Daarnaast stelt hij ook de technieken, zoals de slagbomen en verkeerslichten van de brug, af. Zodra dit in orde is, kunnen in juli de testen van de brug starten.

Ingrijpende werken

De nieuwe Londenbrug is breder dan het vorige exemplaar. Dat komt doordat er ook tramsporen op de brug liggen. Bovendien staat de nieuwe brug op de andere westelijke oever van het Verbindingsdok. Doordat de brug breder is, volstond de fundering van de oude brug niet. Op het Verbindingsdok-Westkaai werd er een nieuwe fundering voor de brug gegraven.

In de loop van september 2017 zal de brug opnieuw open gaan voor verkeer.

Tijdelijk geen scheepvaart

Door het invaren van het brugdek is er tijdelijk geen scheepvaart mogelijk tussen het Willemdok en het Kattendijkdok. Zaterdagochtend wordt het brugdek weer open gezet en is er weer scheepvaart mogelijk.