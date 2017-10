Rio-link start op maandag 9 oktober met wegen- en rioleringswerken in de Marneflaan in Hoboken. De bestaande gemengde riolering is in slechte staat en wordt vervangen door een volledig nieuw, gescheiden stelsel. Tegelijk worden al de huisaansluitingen mee vernieuwd.

Een gescheiden stelsel betekent dat er in de straat twee rioleringen worden aangelegd. Eén voor de afvoer van het hemelwater, waarop de straatkolken en het hemelwater van de woningen (dakafvoer, afvoer van verhardingen, …) worden aangesloten en één voor het afvalwater, waarop het vuil water van de woningen wordt aangesloten. Ook worden de huisaansluitingen op het openbaar domein mee vernieuwd.

Voor de werken wordt de Marneflaan over haar volledige lengte en breedte opengebroken. Deze werken zullen ongeveer drie maanden duren. Er wordt een omleiding voorzien.

(foto : wijkoverleg Hoboken)