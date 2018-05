Twaalf maanden cel voor 'kamikazerit' door Antwerpen

De man die als een gek door de stad raasde begin november vorig jaar, krijgt 12 maanden cel. De man knipte zijn enkelband door en vluchtte naar Nederland.

Daar stal hij een auto. Nadien kon de politie hem bij ons op de autosnelweg onderscheppen, maar hij vluchtte weg. Wat daarna volgde was een wilde achtervolging via de Groenendaallaan en de Noorderlaan richting het centrum van de stad. Bij de achtervolging raakten op de Brouwersvliet twee politiewagens beschadigd en twee politie-agenten gewond. De man is al 9 keer veroordeeld door de correctionele rechtbank en 39 keer door de politierechtbank.