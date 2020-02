"Weinig mensen hebben het geluk zo afscheid te nemen"

'Zo verliep de tijd die me toegemeten was'. Het boek van huisarts en PVDA-politicus Dirk Van Duppen is al aan zijn derde druk toe. Van Duppen kreeg vorig jaar te horen dat hij terminale pancreaskanker heeft. Het verhaal van zijn leven dat hij liet optekenen, raakt duidelijk een gevoelige snaar, zegt hij zelf. Want pas zondag wordt het boek officieel voorgesteld. Maar de vraag is nu al zo groot, dat de uitgeverij vandaag besliste om nog tweeduizend exemplaren bij te drukken.