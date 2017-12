Weinig verandering aan definitief masterplan voor Slachthuisbuurt

Buurtbewoners van de Slachthuissite, het Noordschippersdok en het Lobroekdok in Antwerpen krijgen vanavond op een infomoment toelichting bij het definitieve masterplan voor het stadsdeel, waar de voorbije weken heel wat om te doen was in het kader van de heisa rond contacten tussen politici en bouwpromotoren.

De grote lijnen bleven echter behouden: het stadsdeel moet voornamelijk een woongebied worden met ruimte voor recreatie, pleintjes, diensten, kleinschalige bedrijvigheid en lokale handel.

Vastgoedbedrijf Land Invest, dat mee in het oog van de storm terechtkwam en met financiële problemen zou kampen, wil zijn deel van de gronden op de site verkopen aan projectontwikkelaar Triple Living, maar dat heeft volgens de stad geen invloed op het masterplan of het RUP.

Het masterplan is een herwerking van een versie uit 2016 op basis van studies en adviezen van experts en de buurt. Zo is er een afname van het bouwvolume aan het Noordschippersdok. Er is ook rekening gehouden met de geplande overkapping van de Antwerpse ring, in overleg met overkappingsintendant Alexander D'Hooghe.

Na het masterplan komt het RUP (ruimtelijk uitvoeringsplan) aan de beurt. Dat legt concreet vast waar en hoe er gebouwd mag worden en welke functies de onderdelen mogen hebben. Een voorontwerp van het RUP zit momenteel nog in een verplichte adviesronde.

Tegen de zomer van 2018 zou het definitieve RUP er moeten zijn, zodat er eind 2018 kan begonnen worden met de realisatie. Met welke private partner dat zal zijn en of de eigenaarskwestie de timing in gevaar brengt, is nog niet duidelijk.