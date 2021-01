Vanochtend heeft Hector zijn eerste prik gekregen in het woonzorgcentrum Immaculata. Eerder deze week arriveerden de 190 coronavaccins in het Edegems rusthuis en iedereen was heel goed voorbereid op dit belangrijk moment. Het is het eerste rusthuis van de ruime Antwerpse omgeving dat zijn bewoners kan beginnen inenten tegen het virus.