"Wekelijkse speekseltest voor leerkrachten"

Microbioloog Herman Goossens pleit intussen voor wekelijkse speekseltesten bij leerkrachten in een aantal pilootscholen. Hij wil daar een beleid aan koppelen waarin zowel leerlingen, leerkrachten als ouders betrokken worden.

Uit onderzoek blijkt dat de Britse variant van het coronavirus nog voor het einde van volgende maand de dominante variant zal zijn in ons land. De Britse is een stuk besmettelijker dan de oorspronkelijke en dus moeten besmettingen op scholen tot een minimum beperkt worden, aldus Goossens. Wekelijkse speekseltesten bij leerkrachten in pilootscholen kunnen daar bij helpen. Het nodige materiaal is daar volgens de professor al voor aanwezig.

(foto © Belga)