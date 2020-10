Wel een zweep, geen handboeien

In een winkel aan de Meir is een dievegge betrapt. De 20-jarige vrouw was de winkel binnen gekomen. Ze zag de kans om een beha en een slipje onder haar kleren aan te doen.

Een tweede beha en een zweepje verstopte ze in haar tas. Ze ging met nog een andere aankoop langs de kassa om af te rekenen. Daarna wandelde ze naar buiten. Maar het alarmsysteem verklapte de diefstal. De vrouw kreeg door de politie alvast geen handboeien om. Ze ging vrijwillig mee naar het politiekantoor voor een verhoor.

(archieffoto Pixabay)